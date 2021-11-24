Бензема приговорен к одному году тюрьмы условно по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже полузащитника греческого «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна и приговорен к одному году тюремного заключения условно.

Как сообщает Get French Football News, футболист «сливочных» по официальной версии пропустил судебное заседание 20 октября в связи с подготовкой в составе клуба к очередным матчам.

Кроме наказания в виде условного лишения свободы, Бензема также обязан выплатить штраф в размере 75 тысяч евро.

Напомним, основные события этого дела развернулись в 2015 году. Неизвестные требовали денег у Вальбуэна, угрожая выложить в сеть видео интимного характера с участием игрока. Бензема, будучи в сговоре со злоумышленниками, подстрекал партнера по сборной Франции согласиться на условия преступников.

Из-за опубликованных в прессе подробностей скандала оба игрока были выведены из состава национальной сборной. Бензема вернулся в команду только в этом году, спустя шесть лет.