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Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА - «Зенит»

Также стали известны судейские бригады в остальных играх 16-го тура РПЛ
24 ноября 2021 12:49
автор: Александр Шульгин

Бригада Сергея Карасева получила назначение на центральный матч 16-го тура РПЛ ЦСКА - «Зенит».

Как сообщает пресс-служба РФС, помогать рефери будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, в качестве резервного судьи заявлен Алексей Амелин. За систему VAR будут отвечать Сергей Иванов и Роман Усачев. Инспектор матча - Юрий Баскаков.

Кроме того, стали известны составы судейских бригад на остальные поединки тура:

суббота, 27 ноября
«Урал» (Екатеринбург) – «Сочи» - Артем Любимов (VAR - Иван Сиденков);
«Ахмат» (Грозный) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – Владислав Безбородов (VAR - Евгений Турбин);
«Химки» - «Краснодар» - Павел Шадыханов (VAR - Евгений Кукуляк);
воскресенье, 28 ноября
«Нижний Новгород» - «Крылья Советов» (Самара) - Виталий Мешков (VAR - Иван Сиденков);
«Рубин» (Казань) – «Динамо» (Москва) - Кирилл Левников (VAR - Евгений Кукуляк);
понедельник, 29 ноября
«Уфа» - «Спартак» (Москва) - Павел Кукуян (VAR - Игорь Панин);
«Арсенал» (Тула) - «Локомотив» (Москва) - Владимир Москалёв (VAR - Владислав Безбородов).

источник: РФС
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