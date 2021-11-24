«Есть такое желание»: Игнатьев может покинуть «Рубин»

Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев может покинуть команду.

Как сообщает RT, ссылаясь на инстаграм футболиста, Игнатьев заявил, что хочет получать больше игровой практики. В то же время, по его словам, все будет зависеть от конкретных предложений от других команд и позиции казанского клуба.

Напомним, Игнатьев перешел в «Рубин» из «Краснодара» в начале прошлого года. В текущем сезоне форвард провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт 22-летнего футболиста с казанцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.