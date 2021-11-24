Руководство «Рубина» не в курсе, что Игнатьев желает покинуть команду

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слова нападающего команды Ивана Игнатьева о том, что тот хотел бы покинуть клуб.

«Не видел эту запись в его Instagram. Еще не смотрел. Он пишет, что есть желание покинуть «Рубин»? Поговорим с ним. Пока я не обладаю информацией», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, ранее футболист, отвечая на комментарии одного из подписчиков своего инстаграма, заявил, что недоволен своим положением в команде, хотел бы иметь больше игровой практики и рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

Игнатьев перешел в «Рубин» из «Краснодара» в начале прошлого года. В текущем сезоне форвард провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт 22-летнего футболиста с казанцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.