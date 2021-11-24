Широков назвал цирком пенальти на Дзюбе в матче «Мальме» - «Зенит»

«Такой футбол нам не нужен!» Никто в России не понимает, зачем «Зенит» при Семаке играет так трусливо

Матч «Зенита» на выезде со шведским «Мальме» (1:1) сильно расстроил. В комментариях эксперты и игроки не стеснялись острых выражений.