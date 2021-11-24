Широков назвал цирком пенальти на Дзюбе в матче «Мальме» - «Зенит»

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Роман Широков прокомментировал справедливость назначения второго пенальти в матче группового этапа Лиги чемпионов «Мальме» - «Зенит».
«Пенальти на Дзюбе - цирк приличный. Какой это пенальти?!», - приводит слова Широкова «Чемпионат».
Напомним, на 90-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «Мальме» главный судья Андрис Трейманис назначил 11-метровый удар в ворота шведской команды, посчитав, что в штрафной хозяев было нарушение против Артема Дзюбы. Для этого рефери понадобился видеоповтор.
Пенальти реализовал Ярослав Ракицкий, принеся петербуржцам ничью (1:1) и место в плей-офф Лиги Европы.
источник: Чемпионат.com