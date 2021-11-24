Экс-генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков задержан полицией

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков был задержан сегодня полицией в московском регионе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», экс-руководитель тамбовчан обвиняется в хищении денежных средств выделявшихся на клуб Тамбовской областью в течение нескольких лет. Общая сумма областных субсидий составила несколько миллиардов рублей.

Ранее была задержана еще одна высокопоставленная сотрудница клуба - Ольга Коновалова. Сообщается, что Худяков и Коновалова присваивали деньги через различные теневые схемы.

Напомним, по итогам прошлого сезона РПЛ «Тамбов» занял последнее место в турнирной таблице и прекратил свое существование в связи с банкротством.