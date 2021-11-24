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Уткин предложил «Зениту» все матчи в Лиге чемпионов играть дома

Блогер иронично прокомментировал результат встречи «Мальме» - «Зенит»
24 ноября 2021 14:44
автор: Александр Шульгин

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин предложил «Зениту» играть все матчи в Лиге чемпионов на домашней арене.

«Есть простая, на первый взгляд, революционная, но очень логичная мера. «Зенит» должен все матчи играть дома. На прекрасной, уютной «Конфорке», что под бакланами. Ну, какое Мальме? Где это? Что это? Мы спокойно все Мальме привезем на паромчике, пусть хоть на нормальный стадион сходят. Потом, у нас на стадио тепло. Поле выезжает под солнечные лучи», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Мальме» в Швеции завершился со счетом 1:1. В составе питерцев отличился защитник Ярослав Ракицкий, сравнявший счет в добавленное арбитром время, реализовав спорный пенальти.

«Зенит» гарантировал себе третье место в группе и участие в плей-офф Лиги Европы весной.

источник: Сайт Василия Уткина
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