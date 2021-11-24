Александр Самедов: «Наполи» захочет взять реванш у «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Самедов дал комментарий по предстоящей игре красно-белых против итальянского «Наполи» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Надеюсь, что в сегодняшней встрече «Спартак» наберет очки. Вполне возможно, что матч получится зрелищным, так как игра в тот раз была очень эмоциональной, особенно концовка. «Наполи» захочет взять реванш. Для «Спартака» это тоже матч жизни, если они хотят выйти из группы. У «Наполи» и в тот раз был серьезный настрой, они профессионалы. Обе команды серьезно отнесутся к этой встрече», - приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в Неаполе красно-белые победили своего соперника со счетом 2:3. Вторая игра команд в рамках группового этапа начнется сегодня в Москве в 18:30.

«Наполи» на данный момент лидирует в квартете (7 очков), а «Спартак» его замыкает (4).