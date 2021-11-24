Федун не собирается покидать совет директоров «Спартака»

В «Спартаке» опровергли новость о том, что Леонид Федун в ближайшее время покинет совет директоров футбольного клуба.

Данный слух был опубликован одним из признанных в России СМИ-иноагентом, которое позже удалило новость.

«Похоже на новость от шуточного агентства «Панорама». Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с «Наполи», - сказал изданию «Спорт-Экспресс» глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Спартак» сегодня сыграет с «Наполи» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет в Москве и начнется в 18:30.

Итальянский клуб на данный момент лидирует в квартете (7 очков), а красно-белые его замыкают (4).