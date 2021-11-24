Зидан ответил отказом на предложение возглавить «ПСЖ»

Французский тренер Зинедин Зидан отклонил предложение возглавить «ПСЖ».

Как сообщает AS, 49-летнего специалиста не смогли уговорить возглавить парижский клуб в текущем сезоне. Ранее Зидан ответил отказом на возможность стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Специалист находится без работы с 27 мая 2021 года, покинув пост наставника мадридского «Реала».

Ранее в СМИ сообщалось, что тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может возглавить «МЮ». Действующий контракт аргентинца с парижским клубом истекает в 2023 году.

Напомним, что пост наставника «красных дьяволов» покинул Уле-Гуннар Сульшер.