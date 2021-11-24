«Спартак» - «Наполи». Соболев и Промес выйдут в старте московской команды

В среду, 24 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сойдутся московский «Спартак» и итальянский «Наполи».
Хозяева поля опубликовали стартовые состав на эту встречу.
«Спартак»: Селихов, Жиго, Кофрие, Джикия, Айртон, Литвинов, Умяров, Мозес, Промес, Игнатов, Соболев.
Напомним, что в Неаполе красно-белые победили своего соперника со счетом 2:3.
«Наполи» на данный момент лидирует в квартете, набрав семь очков, а «Спартак» его замыкает. У московской команды четыре очка.
источник: ФК «Спартак»