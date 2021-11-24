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Главный тренер «Наполи» - о матче со «Спартаком»: Мы намерены решить вопрос по выходу в плей-офф

Неаполитанцами руководит Спаллетти.
24 ноября 2021 17:31
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что его команда собирается победить «Спартак» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Игра начнется сегодня в Москве в 18:30.

«Для меня достаточно видеть глаза моих игроков, когда они входят в раздевалку. Они заряжают друг друга уверенностью в победе. Мы готовы к матчу. Мы намерены решить вопрос по выходу в плей-офф Лиги Европы вечером 24 ноября в Москве. Постараемся забыть обидное поражение от «Интера» - это была единичная неудача», - приводит слова Спаллетти «МК-Спорт», ссылаясь на Sky Sport.

Напомним, что в воскресенье «Наполи» потерпел первое поражение в серии А, уступив «Интеру» (2:3).

Добавим, что перед игрой Лиги Европы неаполитанцы лидируют в группе С, набрав 7 очков после четырех матчей, красно-белые за тот же промежуток добыли 4 очка и замыкают квартет.

источник: МК-Спорт
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