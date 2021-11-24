КДК сообщил об отмене дисквалификации защитника «Локомотива» Мурило

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил дисквалификацию защитника «Локомотива» Мурило.
Напомним, что получил красную карточку в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). На 34-й минуте встречи арбитр Сергей Иванов удалил Мурило за фол последней надежды на форварде Артеме Архипове.
«КДК отменил красную карточку Мурило на основании решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС», – цитирует ТАСС главу КДК Артура Григорьянца.
Таким образом, Мурило сможет принять участие в матче с тульским «Арсеналом».
источник: ТАСС