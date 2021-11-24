«Спартак» объяснил, почему Бакаев не попал в заявку на матч Лиги Европы с «Наполи»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев пропустит домашний матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».
«Бакаев почувствовал дискомфорт на предыгровой тренировке и не попал в заявку на матч», — сообщает официальный сайт красно-белых.
Напомним, что в Неаполе красно-белые победили своего соперника со счетом 2:3.
«Наполи» на данный момент лидирует в группе, набрав семь очков, а «Спартак» его замыкает. У московской команды четыре очка.
Добавим, что Бакаев принял участие в четырех матчах Лиги Европы, отдав одну голевую передачу.
источник: ФК «Спартак»