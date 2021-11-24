«Спартак» отреагировал на визит Тедеско на матч Лиги Европы с «Наполи»

Экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско приехал на стадион, где красно-белые проведут домашний матч Лиги Европы с «Наполи».
Пресс-служба российской команды отреагировала на это событие.
«Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», — говорится в сообщении »Спартака».
Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть ❤#СпартакНаполи | #UEL pic.twitter.com/QUWu6kSA05— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021
Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» под руководством Тедеско занял второе место в чемпионате РПЛ.
«Наполи» на данный момент лидирует в таблице группы, набрав семь очков, а красно-белые ее замыкают. У »Спартака» четыре очка.
источник: ФК «Спартак»