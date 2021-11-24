Романцев пожелал Витории подольше оставаться главным тренером «Спартака»

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев перед домашним матчем Лиги Европы с «Наполи» встретился с действующим главным тренером московского клуба Руем Виторией.

«Это была трогательная сцена, Романцев сделал акцент на том, что было бы неплохо, чтобы Витория остался здесь подольше», — заявил в эфире «Матч ТВ» корреспондент Тимур Журавель.

«Наполи» на данный момент лидирует в таблице группы, набрав семь очков, а красно-белые ее замыкают. У »Спартака» четыре очка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что владелец клуба Леонид Федун провел встречу с Паоло Ваноли на предмет возможного сотрудничества с итальянцем в качестве нового главного тренера команды.