КОНМЕБОЛ предлагает увеличить продолжительность перерыва между таймами

Южноамериканская конфедерация футбола предлагает увеличить перерыв между таймами до 25 минут.

По информации Daily Mail, этот вопрос будет рассмотрен 25 ноября на заседании IFAB. Как считают инициаторы предложения, в случае увеличения длительности перерыва можно будет проводить различные шоу и выступления звезд. В качестве примера в КОНМЕБОЛ упоминают финал чемпионата NFL -»Супербоул».

Также отмечается, что за 25 минут тренеры лучше подготовят игроков ко второму тайму.

По мнению представителей Международного совета футбольных ассоциаций, более длительный перерыв может привести к негативным последствиям для состояния здоровья спортсменов.