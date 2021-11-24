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Романцев считает, что его звонок смог убедить Карпина остаться во главе сборной России

Национальная команда не смогла напрямую пробиться в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.
24 ноября 2021 19:30
автор: Александр Поволоцкий

Бывший тренер сборной России Олег Романцев рассказал о деталях телефонного разговора с нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным.

Напомним, что после поражения от Хорватии (0:1) в заключительном матче групповой стадии квалификации ЧМ-2022 тренер заявил, что может уйти в отставку.

«Мне кажется, Валерий тогда сказал на эмоциях: «Я подумаю». А когда уже прошло несколько дней, он действительно подумал, что сказал это зря. Поэтому я сказал ему: «Валера, отошел?» Он говорит: «Да». Говорю: «Ну тогда, значит, надо работать. По голосу чувствовалось, что решение он принял. Может быть, мой звонок убедил его», — заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что жеребьевка стыковых матчей отбора чемпионата мира-2022 состоится 26 ноября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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