Буффон записал для Акинфеева поздравление с 800-м матчем в карьере (видео)

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поздравил своего российского коллегу Игоря Акинфеева с юбилейным матчем в карьере.

Видеозапись в своем инстаграме опубликовал голкипер ЦСКА.

«Поздравляю, Игорь, с этим важным достижением. Двигайся вперед, удачи в будущем. Чао, Джиджи», — сказал итальянец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Акинфеев | Igor Akinfeev (@igor_igor_akinfeev)

Напомним, что в текущем сезоне Акинфеев провел 15 матчей в РПЛ. Матч с «Химками» (0:0) стал для голкипера 800-м в карьере.

«Приятный для меня сюрприз от великого. Спасибо за поздравления, Джанлуиджи. Ты настоящая легенда, у тебя за плечами больше 1000 матчей, буду догонять», — ответил Акинфеев коллеге.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Игорь исполняет песню в стиле регги.