Кассационный суд подтвердил приговор экс-игроку сборной Италии Микколи

Кассационный суд подтвердил приговор бывшему игроку «Палермо» и сборной Италии Фабрицио Микколи.

Напомним, что 45-летний футболист был приговорен к трем с половиной годам за вымогательство, которое было усугублено применением мафиозных методов.

В 2011 году Микколи обратился к сыну босса «Коза Ностра» Мауро Лауричелли с просьбой помочь физиотерапевту «Палермо» Джорджио Гаспарини. Медику должен был вернуть 12 тысяч евро местный предприниматель. Эту сумму Гаспарини вложил в ночной клуб. Благодаря криминальным связям у бизнесмена удалось забрать 20 тысяч евро.

Суд первой инстанции приговорил экс-игрока сборной Италии в 2017 году. В январе прошлого года апелляционный суд Палермо оставил решение без изменений.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 24 ноября Микколи явился в тюрьму в Ровиго для начала отбытия наказания.