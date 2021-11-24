Роджерс прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс отреагировал на сообщения СМИ о том, что он может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Это неправда. Слухи будут всегда, они будут ходить до тех пор, пока у »МЮ» не появится постоянный тренер. Я намерен работать в «Лестере»», - цитирует специалиста The Daily Mail.

Напомним, что Роджерс возглавляет «волков» с 2019 года. На данный момент «Лестер» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 12 играх.

Добавим, что пост наставника «Манчестер Юнайтед» покинул норвежец Уле Гуннар Сульшер. О его отставке было объявлено 21 ноября после встречи с «Уотфордом» (1:4).

Временным исполняющим обязанности главного тренера назначен Майкл Кэррик.