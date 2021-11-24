Стала известна дата жеребьевки клубного чемпионата мира ФИФА

Жеребьевка клубного чемпионата мира пройдет 29 ноября в Цюрихе. Об этом сообщается официальный сайт ФИФА.

Напомним, что турнир пройдет в начале 2022 года в ОАЭ. Путевку на чемпионат себе уже обеспечили «Челси», египетский «Аль-Ахли», саудовский «Аль-Хиляль»,, австралийский «Окленд Сити», «Аль-Джазира» из ОАЭ и мексиканский «Монтеррей».

Еще один участник турнира определится по итогам финала Кубка Либертадорес между бразильскими «Фламенго» и «Палмейрас».

Добавим, что ранее от проведения клубного чемпионата мира отказались Япония и ЮАР из-за коронавируса,