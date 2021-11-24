Дубль Соболева принес «Спартаку» победу над «Наполи»

«Спартак» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы победил «Наполи» со счетом 2:1.

Оба гола российской команды были за авторством Александра Соболева, который сначала реализовал пенальти (3-я минута), а потом забил с игры (28). У итальянского клуба отличился македонский полузащитник Элиф Элмас (64).

Таким образом, «Спартак» набрал 7 очков и до матче «Лестера» и «Легии» возглавил группу С, у «Наполи» те же 7 очков, но он уступает москвичам по личным встречам.

9 декабря «Спартак» сыграет в Польше против «Легии», а «Наполи» примет «Лестер».

Лига Европы

Группа С

«Спартак» (Россия) - «Наполи» (Италия) - 2:1 (2:0)

Голы: Соболев, 3 (пен.), 28 - Элмас, 64