Спаллетти отказался пожимать руку Витории после матча «Спартак» - «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти не стал пожимать руку коллеге из московского «Спартака» Рую Витории после встречи пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Португальский специалист подошел к итальянцу, но тот лишь поднял руки и ушел в раздевалку.

Напомним, что матч Москве завершился победой »Спартака» со счетом 2:1. У хозяев поля дубль оформил Александр Соболев, в составе гостей отличился Элиф Элмас.

Таким образом, «Спартак» набрал семь очков и до матче «Лестера» и «Легии» возглавил группу С. У «Наполи» также 7 очков, но вторая строчка.

9 декабря «Спартак» сыграет в Польше против «Легии», а итальянский клуб примет «Лестер».