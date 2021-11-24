Спаллетти рассказал, почему не пожал руку Витории после окончании матча «Спартак» - «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти объяснил, почему не стал пожимать руку наставнику «Спартака» Рую Витории после поражения (1:2) в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

Напомним, что португальский специалист подошел к итальянцу, но тот лишь поднял руки и ушел в раздевалку.

«Он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив. Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку, — цитирует «Спорт-Экспресс» тренера неаполитанского клуба.

Добавим, что в первом матче команд в Италии победу также одержал «Спартак» (3:2).

Таким образом, красно-белые набрали семь очков и пока возглавляют группу С. У «Наполи» также 7 очков, но вторая строчка.