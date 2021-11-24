Вячеслав Колосков: Нельзя назвать победу «Спартака» над «Наполи» заслуженной

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру «Спартака» в победном матче группового раунда Лиги Европы с «Наполи».

Напомним, что встреча пятого тура в Москве завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. У хозяев поля дубль оформил Александр Соболев, в составе гостей отличился Элиф Элмас.

«Я бы не сказал, что это заслуженная победа, которая радует игрой. Только результат вызывает положительные эмоции. Он добавляет «Спартаку» авторитет и дополнительные очки в рейтинге. Никакого праздничного настроения у меня нет. Потому что игра в «Спартаке» как не была поставлена, так ее и нет. Плохо владеют мячом. Хорошо, что хоть Селихов спасал», - цитирует Колоскова Sport24.ru.

Добавим, что »Спартак» набрал семь очков и пока возглавляет группу С. У «Наполи» также 7 очков, но вторая строчка.