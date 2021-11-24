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«Если сейчас вместо Витории назначат Ваноли — это будет идиотизм». Червеченко - о победе «Спартака»

Красно-белые в среду обыграли «Наполи» в Лиге Европы.
24 ноября 2021 21:34
автор: Максим Скороходов

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер красно-белых Ркй Витория, обыграв «Наполи» в Москве (2:1), доказал свою профпригодность.

«Спартак» — это что-то выше крыши. Очень неожиданно. Казалось, что бобик уже сдох, но вдруг он стал диким, агрессивным и кусачим. Великолепно сыграли, принесли очки стране. Селихов — красавчик, это его бенефис. Он сегодняшний герой. Все молодцы! Если сейчас вместо Витории назначат Ваноли — это будет идиотизм. Итальянский шабашник вместо тренера, который уже выигрывал, показывал результаты. Один раз у них Каррера выстрелил, теперь в клубе думают, что этот номер всегда будет проходить», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

«Спартак» набрал 7 очков и до матче «Лестера» и «Легии» возглавил группу С, у «Наполи» те же 7 очков, но он уступает москвичам по личным встречам.

9 декабря «Спартак» сыграет в Польше против «Легии», а «Наполи» примет «Лестер».

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Ваноли может сменить Виторию в зимнюю паузу, если результаты красно-белых не улучшаться.

источник: Чемпионат.com
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