Анзор Кавазашвили: Селихов просто великолепен, он главный герой матча «Спартака» с «Наполи»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу красно-белых в матче с «Наполи» (2:1) в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы.

«Ну ведь могут играть хорошо, когда уже терять нечего. Витория обладает стальными нервами, а Спалетти — мерзкий негодяй, нельзя не пожать руку тренеру после игры. Это некрасивый жест с его стороны. Соболев ожил и начал играть в футбол. А Селихов просто великолепен, он главный герой матча», — цитирует экс-голкипера сборной СССР Sport24.

«Спартак» набрал 7 очков и до матче «Лестера» и «Легии» возглавил группу С, у «Наполи» те же 7 очков, но он уступает москвичам по личным встречам.