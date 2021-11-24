Два гола Джеко принесли победу «Интеру» в домашнем матче с «Шахтером»

«Интер» обыграл донецкий «Шахтер» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Дубль в этой встрече оформил Эдин Джеко. Боснийский форвард «Интера» отличился на 61-й и 67-й минутах.

После этой победы итальянский клуб набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Шахтер» потерпев четвертое поражение, с одним очком занимает последнюю строчку.

Отметим, что клуб из Донецка потерял шансы на участие в плей-офф еврокубков.

Добавим, что 7 декабря «Интер» сыграет в гостях с «Реалом», а украинская команда примет «Шериф».

Лига чемпионов

Группа D

5-й тур

«Интер» (Италия) – «Шахтер» (Донецк) – 2:0 (0:0).

Голы: Джеко, 61; 67.