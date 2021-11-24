«Аякс» победил «Бешикташ» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе

«Аякс» в домашней игре пятого тура группового раунда Лиги чемпионов победил в гостях »Бешикташ» со счетом 2:1.

В составе команды из Амстердама дубль оформил Себастьен Аллер (54-я и 69-я минуты). Турецкий клуб ответил точным ударом Рашида Геззаля с пенальти (22).

Таким образом, «Аякс» одержал пятую победу, набрал 15 очков и с первого места в группе C вышел в плей-офф турнира. «Бешикташ» на последней строчке, не имея очков в активе.

В заключительном туре 7 декабря «Аякс» примет дома португальский «Спортинг», а турецкая команда в Дортмунде сыграет с «Боруссией».

Лига чемпионов

Группа C

5-й тур

«Бешикташ» (Турция) – «Аякс» (Нидерланды) – 1:2 (1:0).

Голы: Геззаль, 22 (пен.) - Аллер, 54; 69.