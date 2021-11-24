«Шериф» впервые в своей истории сыграет в плей-офф еврокубка

Молдавский «Шериф» впервые в истории клуба сыграет в плей-офф одного из еврокубков.

Ранее команда обеспечила себе как минимум третье место в группе D Лиги чемпионов. Это стало известно после того, как «Интер» обыграл донецкий «Шахтер» (2:0).

Таким образом, «Шериф» занимает третье место в группе, набрав шесть очков. «Шахтер» с одним очком завершит групповой раунд на четвертой строчке и потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Добавим, что в эти минуты молдавский клуб принимает на своем поле мадридский «Реал».