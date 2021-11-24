Георгий Джикия: После матча с «Наполи» Тедеско сказал, что еще увидимся

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что пообщался с бывшим наставником красно-белых Доменико Тедеско после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против «Наполи» (2:1).

«Не буду рассказывать, о чем говорили. Поздоровались, он в форме. Мне он ничего не желал, скоро увидимся. Что это значит? Не хочу говорить, мое право», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что приезд Тедеско в Москву связан с формальными процедурами по налоговой отчетности.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» под руководством немецкого специалиста занял второе место в чемпионате РПЛ.