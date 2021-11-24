Мостовой заявил, что погодные условия помогли «Спартаку» обыграть «Наполи»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что зимняя погода помогла красно-белым обыграть «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

«Погодные условия очень сильно повлияли. Снег помогает нашим командам. Когда иностранцы летали раньше зимой в Россию, игроки уже в самолёте надевали шарфы и шапки. Во втором тайме «Спартак» подсел, в центре поля не успевали. Но у «Наполи»-то и не было стопроцентных моментов», - моментов приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что после успеха в матче с неаполитанцами красно-белые возглавили группу С, набрав 7 очков и имея преимущество в личных встречах с «Наполи».

9 декабря «Спартак» сыграет в Польше против «Легии», а «Наполи» примет «Лестер».