«Реал» разгромил на выезде «Шериф» в матче Лиги чемпионов

«Реал» в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов победил «Шериф» со счетом 3:0.

За испанскую команду отличились Давид Алаба (30-я минута), Тони Кроос (45+1) и Карим Бензема (55).

Благодаря этой победе »сливочные» вышли на первое место в группе D (12 очков) и вместе с «Интером» (10) сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. «Шериф» с шестью очками располагается на третьей строчке. Молдавский клуб весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

7 декабря в заключительном туре «Реал» примет «Интер», а «Шериф» проведет выездной матч с донецким «Шахтером».

Лига чемпионов

Группа D

5-й тур

«Шериф» (Молдавия) - «Реал» (Испания) - 0:3 (0:2)

Голы: Алаба, 30; Кросс, 45+1; Бензема, 55.