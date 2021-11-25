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Гол Мессьяса принес «Милану» гостевую победу над «Атлетико»

Обе команды претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Гол Мессьяса принес «Милану» гостевую победу над «Атлетико»
25 ноября 2021 00:53
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: AC Milan

«Милан» в гостевом матче пятого тура Лиги чемпионов нанес поражение мадридскому «Атлетико» - 1:0.

Автором единственного гола стал Жуниор Мессьяс. Бразильский форвард «Милана» отличился на 87-й минуте встречи.

Таким образом, итальянский клуб набрал четыре очков и занимает третье место в группе B. «Атлетико» также имеет в активе четыре очка, но занимает последнюю строчку.

В заключительном туре 7 декабря «Милан» сыграет дома против «Ливерпуля». «Атлетико» в этот же день встретится в гостях с «Порту».

Лига чемпионов

Групповой этап.

5-й тур

«Атлетико» (Испания) - «Милан» (Италия) - 0:1 (0:0)

Гол: Мессьяс, 87

источник: «Советский спорт»
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