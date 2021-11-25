«Боруссия» лишилась шансов на плей-офф Лиги чемпионов, уступив «Спортингу»

Дортмундская «Боруссия» проиграла в гостях португальскому «Спортингу» со счетом 1:3.

Автором единственного гола стал немецкой команды стал Дониэлл Мален. Нидерландский нападающий забил гол на 93-й минуте.

В составе хозяев дубль оформил Педру Гонсалвеш (30 и 39). Еще один мяч в активе Педро Порро (81).

Таким образом, «Боруссия» лишилась шансов на выход из группы C, набрав шесть очков. «Спортинг» занимает второе место и вышел в плей-офф вместе с «Аяксом» (15). У португальского клуба девять очков.

В заключительном туре «Спортинг» сыграет в гостях с «Аяксом». «Боруссия» примет дома «Бешикташ». Оба матча пройдут 7 декабря.

Лига чемпионов

5-й тур

Группа C

«Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия) - 3:1 (1:0)

Голы: Гонсалвеш, 30: 39; Порро, 81 - Мален, 90+3.