«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ», обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов победил «ПСЖ со счетом 2:1.
На гол форварда французской команды Килиана Мбаппе (50-я минута), английский гранд ответил точными ударами своих нападающих Рахима Стерлинга (63) и Габриэла Жезуса (76).
Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 12 очков и досрочно занял первое место в группе, «ПСЖ» остался на второй строчке с восемью очками. Обе команды благодаря победе «Лейпцига» в параллельной игре вышли из группы.
7 декабря пройдут матчи «Лейпциг» - «Манчестер Сити» и «ПСЖ» - «Брюгге».
Лига чемпионов
Группа А
5-й тур
«Манчестер Сити» (Англия) - «ПСЖ» (Франция) - 2:1 (0:0)
Голы: Стерлинг, 63, Жезус, 76 - Мбаппе, 50
источник: «Советский спорт»