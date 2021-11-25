«Лейпциг» разгромил «Брюгге» в Лиге чемпионов

«Лейпциг» в гостевом матче пятого тура группового этапа победил «Брюгге со счетом 5:0.

За немецкую команду дубли оформил Эмиль Форсберг, забив сначала с пенальти (17-я минута), а потом и с игры (45+1), и Кристофер Нкунку (12, 90+3), также отличился Андре Силва (27).

Таким образом, у обоих команд теперь по четыре очка «Лейпциг» за счет лучшей разницы личных встреч находится на третьем месте в группе. Добавим, что обоим клубам остается заочно бороться за путевку в Лигу Европы.

7 декабря пройдут матчи «Лейпциг» - «Манчестер Сити» и «ПСЖ» - «Брюгге».

Лига чемпионов

Группа А

5-й тур

«Брюгге» (Бельгия) - «Лейпциг» (Германия) - 0:5 (0:4)

Голы: Нкунку, 12, 90+3 Форсберг, 17 (пен.), 45+1, Силва, 27