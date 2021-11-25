Полузащитник «Спартака» Игнатов может пропустить матч с «Уфой» из-за травмы

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов может пропустить матч 16-го тура РПЛ против «Уфы» из-за травмы.

По информации Metaratings, игрок получил повреждение во вчерашнем поединке Лиги Европы с «Наполи». Игнатов был заменен на 72-й минуте матча. Точный диагноз и сроки восстановления футболиста станут изветны в ближайшее время.

Напомним, «Спартак» выиграл у итальянского клуба со счетом 2:1 и с семью очками возглавил группу С. В составе хозяев дублем отметился Александр Соболев.

Встреча красно-белых с «Уфой» пройдет в столице Башкирии 29 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.