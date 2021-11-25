Россия увеличила отрыв от Украины в рейтинге УЕФА благодаря победе «Спартака» над «Наполи»

Россия увеличила расстояние от Украины в таблице коэффициентов УЕФА и приблизилась к Шотландии благодаря победе «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы.

24 ноября клубы из России и Украины приняли участие в матчах еврокубков. Донецкий «Шахтер» проиграл миланскому «Интеру» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов, а московский «Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в матче Лиги Европы. Это принесло России два очка и 0,4 балла в копилку рейтинга УЕФА.

Таким образом, дистанция между странами, претендующими на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, увеличилась. По итогам пяти последних сезонов у российских клубов 32,682 балла, у украинских - 31,4 балла.

Стоит отметить, что Шотландия, занимающая 9-е место в рейтинге, имеет на своем счету 32,7 балла.