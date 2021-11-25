Романцев - про «Спартак»: В этот вечер я увидел команду, которая хотела или победить, или умереть

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями после победы красно-белых над «Наполи» в матче пятого тура Лиги Европы (2:1). Ранее подопечные Руя Витории победили в первом матче с этим соперником в Неаполе (3:2).

«Это был матч Селихова! По крайней мере, минимум в четырех моментах его реакция спасла нас от неприятностей. Соболев — форвард, который сделал свою работу. Он и Селихов просто помогли добиться «Спартаку» того, чего от него в каждом матче ждут миллионы болельщиков.

В этот вечер я увидел команду, которая хотела или победить, или умереть. Пусть на меня не обидятся, но это во все времена отличало наш «Спартак» от остальных. Таким его всегда хотят видеть и болельщики», - передает слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после успеха в матче с неаполитанцами красно-белые возглавили группу С, набрав 7 очков и имея преимущество в личных встречах с «Наполи».

9 декабря «Спартак» сыграет в Польше против «Легии», а «Наполи» примет «Лестер».