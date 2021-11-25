В отношении экс-директора «Тамбова» возбудили уголовное дело

В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УМВД России по Тамбовской области, Худяков сейчас направлен в «Тамбов», где будет приниматься решение об избрании ему меры пресечения.

Напомним, Павел Худяков был задержан оперативными сотрудниками вчера в Московском регионе. Ранее та же участь постигла и бывшего генерального директора клуба Ольгу Коновалову.

«Тамбов» прекратил свое существование по окончании прошлого сезона РПЛ, в котором команда заняла последнее место. Общая сумма долгов клуба на момент окончания процедуры банкротства составляла 536 миллионов рублей.