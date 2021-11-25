Губерниев: Все видят, как здорово играет Селихов, а ведь я об этом говорил!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил прогресс вратаря красно-белых Александра Селихова, который отнял место в старте у Александра Максименко в последних матчах «Спартака». В матче с «Наполи» он совершил несколько спасений (2:1).

«Все видят, как здорово играет в воротах Селихов! А разве не об этом я говорил ещё много недель назад, когда Максименко «пенки» пускал? Футбол и футболистов надо знать и понимать! Касается не только Руя...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что после успеха в матче с неаполитанцами красно-белые возглавили группу С, набрав 7 очков и имея преимущество в личных встречах с «Наполи».

9 декабря «Спартак» сыграет в Польше против «Легии», а «Наполи» примет «Лестер».