«Соболев обязан быть в сборной»: первый тренер футболиста - о его результативности

Первый тренер нападающего московского «Спартака» Александра Соболева - Александр Горбунов поделился своими эмоциями от игры футболиста в матче группового этапа Лиги Европы против «Наполи», а также о его перспективах в сборной России.

«Саша еще несколько матчей назад вернулся на свой высокий уровень. Просто не забивал. Сейчас вот смог. Молодец! Очень рад за Соболева и команду.

Я давно говорил, что пользы сборной он принесет не меньше, чем Смолов и Заболотный. Он может и забить, и придержать, и по характеру не хуже. Тренерский штаб явно был на матче. Карпин же с ним не работал еще, надо вызывать. Если он будет в марте в такой же форме, то он обязан быть в сборной в марте на стыковых матчах. Главное, чтобы в клубе все было спокойно. Да и Умяров может быть в сборной», - приводит слова Горбунова «Чемпионат».

Напомним, матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1, оба мяча забил Соболев, один из них - с пенальти. Ранее форвард также дважды отличился в домашнем поединке против «Лестера» (3:4), и сейчас с четырьмя голами является одним из лучших бомбардиров турнира.

После пяти матчей «Спартак» с семью очками лидирует в группе С. В последнем туре москвичи на выезде сыграют с польской «Легией». Победа в этой встрече гарантирует подопечным Руя Витории выход в плей-офф.