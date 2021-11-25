Умяров считает, что Спаллетти не пожал Витории руку из-за обиды

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о поведении главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти, который отказался пожимать наставнику руку после поражения в матче пятого тура Лиги Европы (1:2).

«Я не знаю, честно. Я не видел ситуацию. Наверное, ему было обидно проиграть «Спартаку» два раза», - приводит RT слова Умярова, сказанные в видео опубликованном на You-Tube-канале «Футбольный Биги».

Напомним, что в первой встрече этих команд на групповом этапе, которая состоялась в Неаполе, красно-белые обыграли своего соперника со счетом 3:2.