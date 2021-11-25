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Есть излишняя самоуверенность и очень много брака»: Алексей Маклаков - об игре «Спартака»

Актер надеется на выход команды в плей-офф Лиги Европы
25 ноября 2021 11:08
автор: Александр Шульгин

Заслуженный артист России Алексей Маклаков поделился своими впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» - «Наполи».

«Это была замечательная командная работа, которая подтвердила, что выигрыш в Италии не был случайным. Однако до сих пор у игроков нет верного настроя на матч с любым соперником. Есть излишняя самоуверенность и очень много брака. Если «Спартак» начинает контролировать мяч, то делает это никудышно, а это уже претензия к тренерскому штабу. Значит надо менять режим тренировок.

Теперь все зависит от Польши, как сыграют там, потому что матч будет очень тяжелый и противный. Если «Спартак» снова сможет показать себя как команда, если они будут помогать друг другу, то вполне смогут зацепиться за выход из группы. Очень надеюсь на ничью с «Легией» и почему-то верю, что все получится», - приводит слова Маклакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» одержал победу над итальянским клубом со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий красно-белых Александр Соболев. За тур до конца москвичи с семью очками возглавляют турнирную таблицу группы С. В последнем туре команде Руя Витории предстоит на выезде сыграть против польской «Легии». Матч пройдет в Варшаве 9 декабря.

источник: «Спорт-Экспресс»
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