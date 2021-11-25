ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Симеоне пообещал, что «Атлетико» будет бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Проиграв дома «Милану», испанская команда опустилась на последнее место в группе.
25 ноября 2021 11:24
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен игрой своих футболистов в проигранном «Милану» (0:1) домашнем матче Лиги чемпионов.

«Я более чем оптимистичен. Наши игроки сделали всё, что было в их силах, их не в чем винить. «Атлетико» будет бороться в последнем матче в группе. Лига чемпионов не прощает никого, в плей-офф попадают только те, кто заслуживает этого», - приводит слова тренера RT, ссылаясь на Marca.

В группе В только «Ливерпуль» (15) гарантировал себе место в плей-офф, остальные команды, а помимо «Атлетико» (4 очка) это «Порту» (5) и «Милан» (4), будут бороться в последнем туре группового этапа за второе место.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Porsche анонсировал конкурента BMW X7Женская сборная России по гандболу хочет добраться до полуфинала ЧМДубль Гаврикова помог "Коламбусу" победить "Баффало"Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матчаСвежая порция снимков обнаженной Мамаевой"Он соврал": Руй Витория отреагировал на слова Спаллети
Отсутствие дисциплины — залог провала Александра? Расклад и лучшие ставки на супербой Емельяненко — Сантос
27 ноября в Сыктывкар в рамках турнира AMC Fight Nights 106 Александр Емельяненко подменит заболевшего Вячеслава Василевского в бою с Марсио Сантосом. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Не Гретцки, так Лефлер! Овечкин сделал хет-трик из передач и сравнялся с легендарным канадцем (видео)
Три результативные передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно победить «Монреаль» (6:3) в матче чемпионата НХЛ.
Почеттино лучше остаться в Манчестере. «ПСЖ» вышел в плей-офф ЛЧ только со второго места
В группе А Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) и обеспечил себе первое место в группе. Французский клуб также вышел в 1/8 финала главного еврокубка.
Может, отправить «Спартак» в Серию А? Как красно-белые повторно победили «Наполи», чего никто не ждал
Красно-белые, блекло играющие в Российской Премьер-Лиге, набрали уже семь очков на групповом этапе Лиге Европы, второй раз обыграв «Наполи» (2:1) и сделав широкий шаг к выходу в весеннюю стадию турнира.
Юбилейные сезоны «Спартака»: надвигается антирекорд?
В 2022 году «Спартак» отметит столетие, и пока ничего хорошего круглая дата не предвещает. А как складывались предыдущие спартаковские юбилеи?
«Тамбов» мертв, но дело его живет… Бывшего спортдира клуба-банкрота задержали
Следствие подозревает бывших руководителей футбольного клуба из Тамбова в многомиллионных хищениях.
Челюсти-2021. Большунов успел на Кубок мира после двух операций во рту: чего ждать от русского короля лыж?
В пятницу, 26 ноября, в Финляндии начинается олимпийский лыжный сезон. На первый этап Кубка мира сборная России едет в сильнейшем составе - с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
«Скромность — самый короткий путь к бесславию». Бышовец — о будущем Семака в «Зените»
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал «Плеймейкеру» ничью команды Сергея Семака в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).
«Каратэ нам чуждо, там тренируют удары в пах!» Как в СССР загнали в подполье 10 млн «иноагентов»
Сорок лет назад в СССР запретили каратэ. «Плеймейкер» вспоминает хронологию этой истории – от создания в прессе образа каратиста как «иноагента» до громких процессов над советскими «сенсеями».
«Такой футбол нам не нужен!» Никто в России не понимает, зачем «Зенит» при Семаке играет так трусливо
Матч «Зенита» на выезде со шведским «Мальме» (1:1) сильно расстроил. В комментариях эксперты и игроки не стеснялись острых выражений.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика