Симеоне пообещал, что «Атлетико» будет бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен игрой своих футболистов в проигранном «Милану» (0:1) домашнем матче Лиги чемпионов.

«Я более чем оптимистичен. Наши игроки сделали всё, что было в их силах, их не в чем винить. «Атлетико» будет бороться в последнем матче в группе. Лига чемпионов не прощает никого, в плей-офф попадают только те, кто заслуживает этого», - приводит слова тренера RT, ссылаясь на Marca.

В группе В только «Ливерпуль» (15) гарантировал себе место в плей-офф, остальные команды, а помимо «Атлетико» (4 очка) это «Порту» (5) и «Милан» (4), будут бороться в последнем туре группового этапа за второе место.