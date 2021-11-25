Саншеш заявил, что он готов рассмотреть предложения ТОП-клубов о трансфере из «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш считает себя готовым к переезду в ТОП-клубы Европы. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах Лиги 1 и отдал один ассист.

«Я общаюсь со своим агентом, знаю, какие клубы следят за мной, но пока ничего не могу сказать. Могу точно сказать, что я готов. Если у меня будут какие-то предложения, я выберу то, которое считаю лучшим для себя», - цитирует Football London, ссылаясь на L'Equipe, как сказал Саншеш.

Напомним, Саншеш выступает за «Лилль» уже третий сезон. Действующая трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.