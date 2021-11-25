Каррагер: У «ПСЖ» вообще никаких шансов выиграть ЛЧ с тремя пассажирами - Месси, Неймаром и Мбаппе

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал «ПСЖ» за их пассивную игру в атаке, где выступают Месси, Неймар и Мбаппе, а также выразил уверенность, что парижане не смогут выиграть Лигу чемпионов.

«Взять, к примеру, четыре команды, одна из которых, на мой взгляд, выиграет Лигу чемпионов - «Манчестер Сити», «Ливерпуль », «Челси» или «Бавария». У всех нет пассажиров. У «ПСЖ» трое пассажиров - Месси, Мбаппе и Неймар. Следовательно, у них нет никаких шансов на победу в Лиге чемпионов.

В случае с Мбаппе я расстраиваюсь еще больше. Я могу до некоторой степени понять Месси, ему 34 года, он должен позаботиться о себе в определенные моменты. Но Мбаппе 22 года, и он должен вернуться, чтобы помочь своим товарищам по команде в матче с лучшим «Манчестер Сити», - приводит слова Каррагера Paramount Plus.

Напомним, в крайнем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде уступил «горожанам» со счетом 2:1. Однако парижане вместе с «Манчестер Сити» гарантировали себе участие в плей-офф турнира, «Лейпциг» отправится в Лигу Европы после разгромной победы над «Брюгге» (5:0).