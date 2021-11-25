Итальянский журналист сообщает, что на Миранчука претендуют 3 клуба, в том числе «Зенит»

Итальянский журналист Даниэле Лонго сообщил, что на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука имеются три предложения, в том числе одно из России от питерского «Зенита».

По словам источника, три клуба могут оформить переход Миранчука в ближайшее время - это «Торино», «Дженоа» и «Зенит».

В последние месяцы в Италии много писали о том, что зимой Миранчук может покинуть «Аталанту» из-за отсутствия игровой практики.

В текущем сезоне серии А Миранчук сыграл лишь в шести матчах «Аталанты», при этом не отметившись результативными действиями. В Лиге чемпионом на счету хавбека две игры и один ассист.