ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Итальянский журналист сообщает, что на Миранчука претендуют 3 клуба, в том числе «Зенит»

Миранчук выступает за «Аталанту».
25 ноября 2021 12:38
автор: Александр Бойченко

Итальянский журналист Даниэле Лонго сообщил, что на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука имеются три предложения, в том числе одно из России от питерского «Зенита».

По словам источника, три клуба могут оформить переход Миранчука в ближайшее время - это «Торино», «Дженоа» и «Зенит».

В последние месяцы в Италии много писали о том, что зимой Миранчук может покинуть «Аталанту» из-за отсутствия игровой практики.

В текущем сезоне серии А Миранчук сыграл лишь в шести матчах «Аталанты», при этом не отметившись результативными действиями. В Лиге чемпионом на счету хавбека две игры и один ассист.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Колорадо" выиграл у "Анахайма", Ничушкин забросил шайбу"Северсталь" победила ЦСКАУ Tesla Cybertruck появился новый конкурент по имени EdisonFuture"Он соврал": Руй Витория отреагировал на слова СпаллетиСвежая порция снимков обнаженной МамаевойОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатов
«Вчера мне было стыдно за «Наполи». Кавазашвили — о победе «Спартака» в Лиге Европы
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы красно-белых над «Наполи» (2:1) в Лиге Европы.
Отсутствие дисциплины — залог провала Александра? Расклад и лучшие ставки на супербой Емельяненко — Сантос
27 ноября в Сыктывкар в рамках турнира AMC Fight Nights 106 Александр Емельяненко подменит заболевшего Вячеслава Василевского в бою с Марсио Сантосом. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Не Гретцки, так Лефлер! Овечкин сделал хет-трик из передач и сравнялся с легендарным канадцем (видео)
Три результативные передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно победить «Монреаль» (6:3) в матче чемпионата НХЛ.
Почеттино лучше остаться в Манчестере. «ПСЖ» вышел в плей-офф ЛЧ только со второго места
В группе А Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) и обеспечил себе первое место в группе. Французский клуб также вышел в 1/8 финала главного еврокубка.
Может, отправить «Спартак» в Серию А? Как красно-белые повторно победили «Наполи», чего никто не ждал
Красно-белые, блекло играющие в Российской Премьер-Лиге, набрали уже семь очков на групповом этапе Лиге Европы, второй раз обыграв «Наполи» (2:1) и сделав широкий шаг к выходу в весеннюю стадию турнира.
Юбилейные сезоны «Спартака»: надвигается антирекорд?
В 2022 году «Спартак» отметит столетие, и пока ничего хорошего круглая дата не предвещает. А как складывались предыдущие спартаковские юбилеи?
«Тамбов» мертв, но дело его живет… Бывшего спортдира клуба-банкрота задержали
Следствие подозревает бывших руководителей футбольного клуба из Тамбова в многомиллионных хищениях.
Челюсти-2021. Большунов успел на Кубок мира после двух операций во рту: чего ждать от русского короля лыж?
В пятницу, 26 ноября, в Финляндии начинается олимпийский лыжный сезон. На первый этап Кубка мира сборная России едет в сильнейшем составе - с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
«Скромность — самый короткий путь к бесславию». Бышовец — о будущем Семака в «Зените»
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал «Плеймейкеру» ничью команды Сергея Семака в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).
«Каратэ нам чуждо, там тренируют удары в пах!» Как в СССР загнали в подполье 10 млн «иноагентов»
Сорок лет назад в СССР запретили каратэ. «Плеймейкер» вспоминает хронологию этой истории – от создания в прессе образа каратиста как «иноагента» до громких процессов над советскими «сенсеями».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика